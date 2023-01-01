«Мы все должны быть готовы»: Шмигаль предупредил о возможном отключении света из-за похолодания и вражеских атак

Украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений света, поскольку сейчас возросла нагрузка на энергосистему из-за похолодания, а россияне могут снова нанести ракетные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
«Россия продолжает наносить удары по нашей энергетике. В течение 5 дней нового года враг совершил две атаки дронами, в результате чего повреждения получили объекты генерации и магистральных сетей. Также продолжались обстрелы энергетики на Востоке и Юге», – отметил Шмигаль.
При этом он обратил внимание, что теплая погода и праздничные дни привели к снижению потребления, что позволило нам в течение новогодних праздников не применять отключения.
Однако уже вчера, 5 января, потребление выросло. Поэтому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений.
Он напомнил, что с сегодняшнего дня ожидается существенное похолодание. Соответственно возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится.
«Кроме этого, враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому мы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений», - предупредил Шмигаль.