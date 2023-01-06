Николаевские морпехи в Донецкой области передали подарки детям из нуждающихся семей

Николаевские морпехи из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского передали малышам одной из прифронтовых общин Донбасса вкусности на рождественский сочельник.

Об этом сообщается на Facebook-странице бригады.

В этот раз наши защитники поддержали гостинцами социально незащищенные, многодетные семьи из числа переселенцев с временно оккупированных территорий, "куда русский мир со скрепами принес только бедствия, нищету, разруху и смерть, уничтожая у детей светлое детство".