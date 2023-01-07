Глава ПЦУ объяснил, что невозможно сразу запретить УПЦ МП, но нужно принять специальный закон

Настоятель ПЦУ митрополит Епифаний отметил, что народные депутаты Украины должны разработать специальный закон о деятельности УПЦ МП. Этот вопрос касается не вероисповедания, а нацбезопасности, при этом важно не нарушать права и свободы граждан.

Об этом сообщает "Левый берег".

– Церковь не является юридическим лицом, как мы знаем, и запретить деятельность одномоментно невозможно – каждая религиозная община имеет свой отдельный юридический статус, – пояснил Епифаний. - Все вытекает из… вопроса о выполнении закона о переименовании.

– Если вы хотите оставаться в составе русской православной церкви, вы должны изменить свое название. Если община примет такое решение, она воплощает его в жизнь. Но я думаю, большинство общин не будут желать получить название русской православной церкви, особенно во время войны, соответственно, примут решение присоединиться к единой Украинской Православной Церкви, - сказал он.

Настоятель ПЦУ подчеркнул, что во время войны вопрос нацбезопасности страны является приоритетным. При этом в разрабатываемом законопроекте нужно продемонстрировать, что Украина – демократическая страна, в которой не запрещается исповедовать избранную гражданами веру.