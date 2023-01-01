Президент Зеленский поздравил украинцев с Рождеством: «Мы более 300 дней сражаемся с чертями и выносим мусор из нашего дома»

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством и пожелал победы над оккупантами и мира.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
– Мы живем в особые времена. И все наши праздники – особенные. И мы вынуждены нарушать некоторые наши традиции, чтобы защитить наши традиции. На праздники нельзя надевать темную или старую, поношенную одежду, чтобы беда не приходила в дом. Но беда пришла в наш дом 24 февраля 2022, поэтому с тех пор мы не в белых одеждах и сражаемся с черными силами.
- К гостям нужно относиться особенно радушно и бережно. К гостям – да, но не к оккупантам. В святой день нельзя убирать и выносить из дома мусор, но мы сражаемся с чертями и выносим мусор из нашего дома более 300 дней подряд. Запрещено шить и вязать, но мы плетем маскировочные сетки и шьем бронежилеты, преодолевая зло. В эти дни наши предки не ходили на охоту, но мы бьемся, чтобы не стать добычей и победить зверя, – сказал Зеленский.