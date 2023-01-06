В Днепре демонтировали памятник российскому ученому Ломоносову

В Днепре 6 января был демонтирован памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову.

Об этом сообщает “Суспільне”.

Памятник Ломоносову был сделан из бронзы. Его высота достигает 7,7 метра. С помощью спецтехники коммунальщики сняли его с постамента. Затем его отвезли на территорию одного из коммунальных предприятий.

Ломоносов с 1734 по 1735 год проживал в Киеве – учился в Киево-Могилянской академии, после чего его направили в Санкт-Петербург. Он известен как российский ученый, занимавшийся естественными науками. российская пропаганда использовала Ломоносова в качестве альтернативы западной науке.

Ранее в Днепре убрали памятник генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину, более известный как танк. Также демонтировали памятник герою СССР Александру Матросову.