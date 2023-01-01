«История, о которой можно было бы снять короткометражку»: Вакарчук рассказал, как николаевские врачи вырвали из лап смерти бойца с баротравмой

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06.01.2023 21:00

https://niklife.com.ua/ru/focus/75336

Фотофакт