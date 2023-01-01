Митрополит ПЦУ Эпифаний проводит в Лавре историческое богослужения по случаю Рождества

В субботу, 7 января, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний вперые проводит богослужение по случаю Рождества Христова на территории Киево-Печерской Лавры. Так как ранее богослужение здесь проводило только УПЦ московского патриархата.

Богослужение можно посмотреть в прямом эфире.

В 9 утра в Успенском соборе Лавры предстоятель ПЦУ Епифаний возглавил рождественское богослужение.

Полиция несет усиленную службу по периметру Киево-Печерской Лавры и на территории Верхней Лавры. Безопасность будут обеспечивать 3 тысячи правоохранителей. Они проверяют документы у желающих попасть на богослужение к митрополиту Епифанию.

Напомним, 5 января, собор и церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в управление государства.

Также Минкульт разрешил Епифанию провести рождественскую службу в Лавре, несмотря на протесты УПЦ МП.