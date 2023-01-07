В Госэтнополитике заявили, что ПЦУ сможет и дальше проводить службы в Киево-Печерской Лавре

Глава Госэтнополитики Виктор Еленский считает, что Православная церковь Украины сможет проводить богослужения в Киево-Печерской Лавре и после рождественской службы в Успенском соборе.

Об этом он заявил в эфире Радио Свобода.

Он отметил, что Лавра принадлежит государству, которое дает возможность служить в ней.

— Думаю, что это далеко не в последний раз, когда ПЦУ будет служить в соборах Лавры. Очевидно монастырская братия, и не только Киево-Печерской лавры, будут решать: будут ли они принадлежать к Московскому патриархату или — как это есть настроение среди многих священников, духовенства, среди монашества — они эту связь прервут, — сказал Еленский.

Напомним, 5 января, собор и церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в управление государства.

Также Минкульт разрешил Епифанию провести рождественскую службу в Лавре, несмотря на протесты УПЦ МП. И 7 января митрополит ПЦУ Эпифаний провел в Лавре историческое богослужение по случаю Рождества.