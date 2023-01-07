В «Укрэнерго» рассказали о состоянии энергосистемы 7 января

По состоянию на 11:00 7 января благодаря выходному и одновременно праздничному дню утром потребление в Украине ниже, чем вчера, даже при существенном понижении температуры.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Но в течение дня из-за усиления похолодания прогнозируется рост уровня потребления. Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты, действующие с 10:00 до 23:00. Превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются», – сообщили в национальной энергетической компании.

В «Укрэнерго» напомнили, что за последние три месяца энергосистема Украины получила значительные повреждения в результате прицельных массированных ракетных и беспилотных атак врага. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны. Их восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени. Аварийно возобновляемые работы продолжаются постоянно.

Напомним, что на Николаевщине 7 января возможно отключение электроэнергии при превышении лимитов – граждан просят ответственно пользоваться электричеством.