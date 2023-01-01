Китай в очередной раз отказался принимать от США вакцины против COVID-19, – Bloomberg

Китай отклонил неоднократные предложения США, которые хотели передать Пекину вакцины против коронавируса, на фоне быстро распространяющейся КНР пандемии COVID-19. Этот отказ привел к разочарованию американских чиновников, обеспокоенных восстановлением пандемии.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам официальных лиц США, говоривших на условиях анонимности, Соединенные Штаты озабочены ростом количества новых вариантов COVID-19 и влиянием пандемии на экономику Китая, поэтому неоднократно предлагали Пекину вакцины мРНК и другую помощь правительству президента Си Цзиньпина через частные каналы.

Представители США также предложили косвенные способы поставок вакцин, пытаясь учесть политическую чувствительность Китая по принятию иностранной помощи.

Предложения США были сделаны высокопоставленными дипломатами, в том числе во время декабрьской поездки в Китай помощником госсекретаря Даниэлем Критенбринком и старшим директором Совета национальной безопасности Лорой Розенбергер, а также через чиновников здравоохранения и посредников. Хотя официальные лица США публично заявили, что они предложили Китаю вакцину, полный объем этого охвата ранее не сообщался.

На регулярном брифинге для прессы в Пекине в пятницу пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что китайских вакцин и медицинских средств «в целом достаточно».

«У нас достаточно вакцин, чтобы люди имели доступ к ним. Мы будем продолжать работать с международным сообществом, включая США, чтобы лучше справиться с вызовом Covid и защитить жизнь и здоровье людей», – сказала она.

Непонятно, насколько полезны будут вакцины, которые имеет КНР, поскольку в Китае безумно распространен вариант Omicron, для борьбы с которым более эффективны препараты Paxlovid от Pfizer Inc.

Большая проблема для КНР состоит в том, чтобы убедить пожилое население вакцинироваться. По состоянию на ноябрь 2022 года в Китае вакцинировано всего около 2/3 человек в возрасте 80+.

Кроме того, принять вакцины от США, вероятно, не будет политически выгодно для Си Цзиньпина, поскольку это привлечет внимание к несостоятельности Пекина разработать собственную вакцину мРНК в то время, когда Китай настаивает на самообеспечении в условиях более широкой стратегической борьбы с США. Китай исторически сдержанно воспринимал внешнюю помощь в кризис.

Растущее разочарование, разделяемое обеими сторонами, подчеркивает, насколько трудно будет США и Китаю стабилизировать отношения после встречи Си и президента Джо Байдена на Бали в прошлом году. Это также подчеркивает значительное недоверие и подозрение, которые остаются между двумя крупнейшими экономиками мира.

«Пропагандистский нарратив администрации Си относительно Covid-19 давно подчеркивает его «успех» как результат уникальных политических институтов Китая, и поэтому это искусственно ограничивает доступ к внешним вакцинам», - сказала Джуд Бланшетт, глава кафедры китайских исследований в Центре стратегических исследований.

«Даже в разгар катастрофической вспышки Covid Пекин продолжает подчеркивать вакцинальный национализм - решение, которое, несомненно, приведет к ненужным смертям», - сказала Бланшетт.

В начале, когда умирали десятки тысяч американцев, Китай поддерживал свой подход со строгими карантинами, ограничениями на поездки и жесткой маскировкой, настаивая, что они спасают жизнь и явно намекал, что США опрометчиво убивают своих людей. Но теперь Китай внезапно позволил вирусу распространяться, резкое изменение, которое произошло через несколько дней после спонтанных уличных протестов против карантина.

Как следствие, за последние недели США увеличили свои предложения, сказал один из источников. Обе стороны продолжают говорить через каналы здравоохранения, сказал другой участник, добавив, что ответ Китая на неоднократные предложения США был жестким. Каждый раз китайские чиновники заявляли своим собеседникам в США, что Пекин держит ситуацию под контролем и, по словам людей, не нуждается в помощи.

В Китае никогда не было недостатка доступа к вакцинам мРНК. Китайская компания Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. получила лицензию на вакцину, разработанную BioNTech SE и Pfizer, почти три года назад и планировала распространить 100 миллионов доз в стране, но власти Пекина до сих пор не предоставили регуляторного разрешения.

Администрация Си Цзиньпиня официально признала около 30 смертей от Covid после того, как в начале декабря она отказалась от строгого контроля пандемии, что побудило правительства по всему миру ввести ограничения для китайских путешественников. Китай заявил, что переход был правильной политикой, поскольку Omicron не так смертоносен, как другие варианты.

Во время брифинга в четверг Лю Пэнгю, спикер посольства Китая в Вашингтоне, отрицал предположение о том, что его вакцины неэффективны.

Лю цитировал исследование Университета Гонконга, показавшее, что три дозы CoronaVac от Sinovac Biotech Ltd. были эффективны на 97% против тяжелой болезни или смерти, что примерно соответствует трем дозам мРНК-вакцины. Он добавил, что Китай сделал 3,4 миллиарда прививок в стране и имеет годовую производственную мощность в 7 миллиардов доз, что делает Китай игроком в экспорте вакцин.

«Китай может не только удовлетворить внутренний спрос, но и поставлять в другие нуждающиеся страны», — сказал он журналистам. «Мы также работаем над модернизацией вакцин, чтобы сделать их более эффективными, и укрепляем прививки, чтобы справиться с возможными новыми вариантами, чтобы мы продолжали играть конструктивную роль в глобальной борьбе с Covid».

Правительства и должностные лица здравоохранения со всего мира стремятся от Китая к большей прозрачности. Правительство Си Цзиньпиня долгое время блокировало иностранные расследования происхождения Covid, разочаровывая американских чиновников, и Всемирная организация здравоохранения на этой неделе просила предоставить больше данных из Китая.

Американские чиновники еще больше возмутились из-за того, что Китай угрожал местью из-за требований США и других стран, чтобы приезжающие из Китая путешественники предоставляли доказательства негативного теста на Covid-19. Однако непонятно, как это будет выглядеть, поскольку Китай уже требует от путешественников проходить ПЦР-тест перед въездом.

На вопрос на этой неделе, беспокоит ли его то, как Китай борется с вирусом, Байден ответил: «Ну, да».