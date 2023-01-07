Китайские археологи во время раскопок обнаружили окаменевший скелет птицы с головой динозавра

Полный окаменевший скелет птицы с головой динозавра – Cratonavis zhui, живший около 120 миллионов лет назад, нашли археологи в Китае.

Об этом сообщает Science Alert.

Находку исследователи обнаружили находку при раскопках на севере Китая в осадочных породах, образовавшихся в меловой период.

Под руководством палеонтолога Чжоу Чжунхэ из Китайской академии наук (CAS) ученые начали исследование черепа с помощью компьютерной томографии (КТ) с высоким разрешением.

Команда реконструировала форму и функции черепа, какими они были при жизни птицы, используя цифровые версии минерализованных костей.

После проведения исследований оказалось, что форма черепа Cratonavis почти такая же, как у динозавров. Таких как тираннозавр рекс, а не у птиц.

"Примитивные особенности черепа свидетельствуют о том, что большинство птиц мелового периода, таких как Cratonavis, не могли двигать верхней частью клюва независимо от мозговой оболочки и нижней челюсти", - сказал палеонтолог CAS Чжихен Ли.

Находка может помочь прояснить ключевые шаги в процессе эволюции современных птиц.