Изменения климата могут привести к замедлению и даже остановке Гольфстрима

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне пришли к выводу, что вызванное изменением климата нагрев морской воды вызывает замедление глубинной циркуляции в Атлантическом и Южном океанах.

Об этом идет речь в опубликованном исследовании.

Ученые отмечают, что если этот процесс продолжится, то способность океана удалять углекислый газ из атмосферы сильно снизится. А главное Атлантическое течение – Гольфстрим – к 2100 году замедлится на 42%.

В исследовании, проведенном в Калифорнийском университете Ирвайна, ученые проанализировали прогнозы трех десятков климатических моделей и показали, что Атлантическая меридиональная обратная циркуляция (иначе говоря, Гольфстрим) и Южная меридиональная обратная циркуляция (одна из главных антарк2 2100 года. К 2300 году Гольфстрим может полностью остановиться.

«Анализ прогнозов 36 моделей развития климата Земли по целому ряду климатических сценариев показывает, что неконтролируемое глобальное потепление может привести к резкому изменению глубокой циркуляции океана», - говорит соавтор работы Дж. Кейт Мур. — «Это будет климатическая катастрофа, мало с чем сравнимая, разве что с полным таянием всех ледяных щитов на всей земной суше».

Когда теплая вода Гольфстрима течет на север через Атлантический океан, она охлаждается и становится более соленой и плотной. Эта тяжелая вода погружается в глубины океана и движется к югу, где наконец снова поднимается вверх, унося из глубин питательные вещества, составляющие основу жизни морских экосистем.

Кругосветная циркуляция океана – это мощная фабрика по переработке атмосферного углекислого газа. В процессе циркуляции океан извлекает CO2 из атмосферы. Атмосферный CO2, поглощенный океаном, используется фитопланктоном для фотосинтеза и формирования карбонатных оболочек. Когда планктон и более крупные животные погибают, они тонут, медленно высвобождая углерод и питательные вещества, но уже на глубине.

«Нарушение циркуляции уменьшит поглощение океаном углекислого газа из атмосферы и, следовательно, ускорит потепление климата», – говорит Мур.