Украина получит в ближайшее время от 4 до 5 тысяч Starlink, – Минцифры

В ближайшее время Украина получит от 4 до 5 тысяч станций спутникового Интернета Starlink американской компании SpaceX.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«На сегодняшний день мы получили где-то 25 тысяч Starlink. В ближайшее время получим еще 4-5 тысяч. Все это мы купили благодаря донорской помощи других стран. К примеру, 20 тысяч станций нам закупила Польша. Но мы ведем коммуникацию с Илоном Маском и его командой, чтобы они логистически обеспечили такое количество Starlink. Потому что есть дефицит Starlink в мире», — пояснил Федоров.

Он добавил, что Украина получает Starlink по специальной цене, которая меньше, чем для других частных пользователей в 10 раз. Тем не менее, государство платит за партию абонплату за 3-6-9 месяцев вперед.