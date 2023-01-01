Жители Земли потребляют 175% того, что планета может восстановить: Ученые считают, что человечеству грозит массовое вымирание

Ученые еще полстолетия назад начали говорить о том, что максимальное количество людей, которое способна выдержать наша планета — это 3,5 млрд человек. Этой цифры Земля достигла еще в 1970 году, сейчас на планете живет уже около 8 млрд человек.

Об этом пишет CBS News.

По словам ученых, увеличение количества людей на планете поставило планету в сложные условия. За последние 50 лет мировая дикая природа сократилась на 69%. Основные причины — загрязнения водоемов, глобальное потепление и разрушение среды обитания животных.

Когда населения очень много, а уровень потребления ресурсов постоянно растет, Земля очень медленно начинает гибнуть, говорят эксперты. Биолог Пауль Эрлих утверждает, что для поддержки современного уровня ритма жизни нам сейчас понадобится еще пять похожих планет.

Биолог Тони Баронский отмечает, что ныне фиксируется ускоренное вымирание видов. Ситуация, когда виды начинали исчезать фактически на глазах, за всю историю планеты были всего лишь несколько раз. Науке известно пять массовых вымираний, которые были вызваны стихийными бедствиями — извержением вулканов, астероидами.

Ученые говорят, что по сути, мы сейчас являемся свидетелями того, как планета погибает. И если наука права, то человечество может пережить шестое массовое вымирание в мире, созданное им самим. Жители Земли сейчас потребляют 175% того, что планета может регенерировать.

Мексиканский эколог Херардо Себальос, один из ведущий мировых ученых в области вымирания, считает, что единственный способ спасти Землю — это оставить треть территории дикой.