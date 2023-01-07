Зеленский приостановил гражданство 13 священников Московской церкви, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский указом №898/2022 от 28.12.2022 приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП.

Указ не был обнародован официально, поскольку он содержит персональную информацию. Однако, по информации источников LB.ua, речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ.

По данным издания, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которому СБУ вручила подозрение в госизмене. По имеющейся информации, он владеет российским паспортом.

Кроме того, гражданство приостановили викарию Тульчинской епархии, епископу Ладыжинскому Сергею, который является Ионафаном очень близким человеком.

Как удалось выяснить LB.ua, соответствующее уведомление о потере гражданства указанными лицами получила также Государственная миграционная служба. Согласно действующим правилам, в дальнейшем они могут быть депортированы.

Полный список 13 лишенных гражданства священников издание обещает опубликовать впоследствии.