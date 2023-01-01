В Норвегии зафиксировали рекордное количество запросов на предоставление убежища: Львиная доля из Украины

Украинские беженцы, бегущие от последствий полномасштабной российской агрессии, составляют львиную долю тех, кто ходатайствует о режиме временной защиты в Норвегии.

Об этом свидетельствуют последние данные Управления по иммиграции Норвегии, пишет ЕП.

В 2022 году Норвегия получила 40 750 заявлений о предоставлении убежища – это новый рекорд, до этого больше всего заявок (31 150) было в 2015 году – в разгар миграционного кризиса в Европе.

Большинство этих заявлений представляют прошение о предоставлении режима временной коллективной защиты от беженцев из Украины – 34 487. Еще 386 таких заявок направили граждане других стран. Всего в течение 2022 года норвежские власти удовлетворили 33 554 просьб.

Количество искателей убежища в Норвегии выросло не только из-за украинских беженцев – наблюдалось увеличение заявок из других стран. Таких индивидуальных заявок было 5517 – это максимум с 2015 года.

Большинство индивидуальных заявок о предоставлении убежища подали граждане Сирии (1591), далее – Афганистану (516), Эритрее (325) и России (294). Было одобрено 1105 таких заявок.

В результате увеличения искателей убежища в Норвегии количество людей, живущих в центрах временного размещения, за 2022 год резко возросло – с двух до девяти тысяч.