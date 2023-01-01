«Лично стали свидетелями «прекращения огня на Рождество»: Советник Кима Малярчук о поездке на Донбасс к николаевским защитникам

Советник начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима Ольга Малярчук рассказала о своих ощущениях от поездки на Восток, чтобы поздравить с Рождеством николаевских военных и военных, которые освобождали Николаевщину и Херсонщину.

О том, как команда Николаевской ОВА на себе испытала «прекращение огня на Рождество», Ольга Малярчук написала на своей странице в Facebook.

«Продолжается взаимодействие и коммуникация с николаевскими бригадами, выполняющими боевые задачи на Донецком направлении. Также, несмотря на то, что на значительной части Николаевской области уже не ведутся активные боевые действия, Николаевская ОВА продолжает поддерживать бригады, которые непосредственно освобождали область», - рассказала Малярчук.

Она добавила, что получила очень много эмоций и впечатлений после поездки.

«Теплой стала встреча с 79 отдельной десантно-штурмовой бригадой из Николаева. Повидалась с теми, с кем подружилась еще в 2014 году. Познакомились с комбригом и обсудили ряд моментов с помощью бригады. Еще одна приятная встреча была с нашей николаевской 36-й отдельной бригадой морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. Несколько вспомнили моменты, как все развивалось с 24 февраля в области. Продолжаем сотрудничество и дальше. Конечно, мы не могли обойти вниманием и те бригады, которые внесли значительный вклад в освобождение Николаевщины и Херсонщины. Именно поэтому встретились с 59-й отдельной мотопехотной бригадой имени Якова Гандзюка и 46-й отдельной аэромобильной бригадой ДШУ ВС Украины. С этими бригадами нас уже объединяет крепкая дружба и взаимоподдержка», – поделилась советница Кима.

Она рассказала, что каждой из бригад передали генераторы, дроны, системы Starlink, павербанки, термобелье, теплую одежду и средства тактической медицины.