Среди прочего, анализ ущерба Николаева от войны проводят с помощью спутниковых снимков Maxar

Власти Николаева разработали базу данных, благодаря которой можно визуализировать разрушения и повреждения, к наполнению которой приобщаются разные органы исполнительной власти. Эта информация позволит планировать решение по восстановлению города.

Об этом в интервью «Преступности.НЕТ» рассказал заместитель главного архитектора Николаева Евгений Поляков.

«После освобождения Херсона в Николаеве разрушений и повреждений стало гораздо меньше, но все понимают, что они еще могут быть. Мы создали базу данных по разрушениям в городе, к наполнению которой приобщаются различные органы исполнительной власти. Они фиксируют эти повреждения, мы их структурируем в виде ГИС информации. То есть создаем наборы данных, которые удобно использовать для планирования и в разработке градостроительных решений. По многим критериям мы фиксируем и анализируем информацию», – рассказал заместитель главного архитектора.

Он добавил, что сейчас проводится анализ ущерба, нанесенного Николаеву россиянами.

«Также проводим анализ экономического влияния повреждений. При поддержке правительства Дании по заказу антикоррупционной инициативы ЕС к этой работе привлекли команду «Россия заплатит». Совместная работа позволила получившим спутниковые снимки компании Maxar Technologies. Там достаточно подробная информация. Благодаря этому, по методологии Киевской школы экономики проведен анализ убытков. Конечно, эти данные будем уточнять», – рассказал он.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что среди вариантов восстановления николаевских университетов, разрушенных российскими ракетами, рассматривают концепцию их восстановления путем поиска определенной территории, на которой они будут размещены.