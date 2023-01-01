В Укрэнерго назвали причину увеличения уровня потребления электроэнергии

По состоянию 8 декабря устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно и ее дефицита в энергосистеме, по сравнению с более теплыми днями ранее.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

В сообщении добавили, что для обеспечения баланса производство-потребление до областей доведены лимиты потребления, действующие с 09:00 до 24:00.Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются.

«Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления», - добавили они.

Также НЭК «Укрэнерго», производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные россиянами энергообъекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности.

Ранее сообщалось, что ЕС поддерживает проект прокладки Черноморского электрического кабеля в том числе, для восстановления энергетики в Украине.