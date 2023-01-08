За сутки на Николаеве потушили пять пожаров - в результате одного из них погиб мужчина

В течение суток подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидированы пять пожаров. В результате одно из них погиб мужчина.

Об этом служба сообщила в своем Facebook.

В субботу, 7 января в 17:04 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что в городе Николаев горит металлический гараж на территории частного домовладения. В 17:47 пожар был ликвидирован пожарными 19 и 2 государственных пожарно-спасательных частей на площади 25 квадратных метров.

В 20:34 в Службу спасения сообщили о пожаре хозяйственного здания в Николаеве. Пожар ликвидирован в 21:19 пожарными 4 ДПРЧ на площади 30 квадратных метров.

В 23:37 спасателям поступило сообщение, что горит летняя кухня в городе Вознесенск. В 00:10 очередной караул 12 ГПРЧ погасил пожар на площади 35 квадратных метров.

Ночью 8 января в 02:49 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре жилого дома в селе Семеновка Первомайского района. Спасатели 6 ГПРЧ в 03:41 ликвидировали пожар на площади 60 кв.

Утром в 05:47 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Николаеве горит жилой дом. Пожар был ликвидирован силами 2 ДПРЧ и очередной смены оперативно-координационного центра в 06:15 на площади 10 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины.

Причины пожаров устанавливаются. В общей сложности к тушению привлекалось 7 единиц техники ГСЧС и 35 пожарных.

Напомним, как в Николаевской области BMW влетел в дерево – водитель погиб на месте.