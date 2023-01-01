Западную Австралию накрыло сильнейшее наводнение - людей пришлось эвакуировать на вертолетах

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08.01.2023 13:55

В субботу, 7 января, один из штатов на западе Австралии сильно пострадал от сильнейшего за историю этого региона наводнения.

Об этом сообщает Reuters и CNN, а также местные СМИ.

Природная катастрофа вызвана тропическим циклоном «Элли», который принёс с собой проливные дожди. Вода размыла дороги и регион оказался отрезан от остальной части страны. Очевидцы сняли на видео последствия разгула стихии в наиболее пострадавшем городе Фицрой-Кроссинге, в котором живет около 1300 человек. Там поток воды смыл автомобильный мост. Для оказания помощи населению власти привлекли военнослужащих.

По данным CNN, из-за высокого уровня воды припасы туда доставлялись по воздуху. Также сообщается, что для оказания помощи пострадавшим от наводнения населенным пунктам использовались самолеты Сил обороны Австралии, а с помощью вертолетов Chinook спасатели переселяли пострадавших жителей.

В свою очередь премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что его правительство готово оказывать поддержку жителям штата Западная Австралия, пострадавшим от стихии, особенные в округе Кимберли, территория которого почти втрое больше Великобритании.

Напомним, как месяцем ранее на острове Ява началось извержение самого высокого вулкана Индонезии - почти две тысячи человек эвакуировали.

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