Западную Австралию накрыло сильнейшее наводнение - людей пришлось эвакуировать на вертолетах

В субботу, 7 января, один из штатов на западе Австралии сильно пострадал от сильнейшего за историю этого региона наводнения.

Об этом сообщает Reuters и CNN, а также местные СМИ.

Природная катастрофа вызвана тропическим циклоном «Элли», который принёс с собой проливные дожди. Вода размыла дороги и регион оказался отрезан от остальной части страны. Очевидцы сняли на видео последствия разгула стихии в наиболее пострадавшем городе Фицрой-Кроссинге, в котором живет около 1300 человек. Там поток воды смыл автомобильный мост. Для оказания помощи населению власти привлекли военнослужащих.

По данным CNN, из-за высокого уровня воды припасы туда доставлялись по воздуху. Также сообщается, что для оказания помощи пострадавшим от наводнения населенным пунктам использовались самолеты Сил обороны Австралии, а с помощью вертолетов Chinook спасатели переселяли пострадавших жителей.

Evacuations, dozens of communities inundated and communications and transport routes cut. That's the scenario facing parts of Western Australia in what’s being described as the state’s worst ever flood. @SBSNews pic.twitter.com/VPydRNoTXn — Tom Stayner (@StaynerThomas) January 5, 2023

В свою очередь премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что его правительство готово оказывать поддержку жителям штата Западная Австралия, пострадавшим от стихии, особенные в округе Кимберли, территория которого почти втрое больше Великобритании.

WA is tonight a state of weather extremes. Fire danger in the south-west and a once in a century flood up north. It means supplies might have to take a major detour via South Australia. @CuttsJordan #7NEWS pic.twitter.com/EJvZlzoWJM — 7NEWS Perth (@7NewsPerth) January 3, 2023

Напомним, как месяцем ранее на острове Ява началось извержение самого высокого вулкана Индонезии - почти две тысячи человек эвакуировали.