Синоптики рассказали, какая погода будет на Николаевщине на следующей неделе

В течение недели с 9 по 15 января на территории Николаевской области преимущественно будет холодная погода с минусовыми ночными температурами. Интенсивных осадков не ожидают.

Об этом сообщает “Суспільне”.

Как рассказала сотрудница Николаевского гидрометеорологического центра Ульяна Трубицына, состояние погоды в Николаевской области обусловлено влиянием отрога сибирского антициклона.

- Стык двух больших воздушных масс – холодных с востока и более теплых с юго-запада – приводит к большим градиентам температур и давления, поэтому прогнозируем местами усиление ветра до штормовых значений. 9 и 10 января юго-восточный ветер 7-12 метров в секунду, в порывах усиление более 15 метров в секунду, – рассказала она.

Значительными будут расхождения суточных температур.

- С 9 по 12 января ночные температуры будут колебаться в пределах 4-9 градусов мороза. Днем 9 января – от 0 до 5 мороза. С 10 по 12 января прогнозируем от 3 мороза до 2 градусов тепла, – сказала Трубицына.

Значительных осадков в течение недели синоптики не ожидают.