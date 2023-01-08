Еще один пункт пропуска заработал на границе с Румынией

В Закарпатской области заработал новый пункт пропуска на границе с Румынией. Новый КПП был открыт в Рахове.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram.

Пункт пропуска «Рахов» обслуживает пассажиров поездов, которые едут в Румынию или из нее. Он работает круглосуточно, но только в период действия военного положения и через 90 дней после его прекращения или отмены.

Также украинцы могут воспользоваться другими пунктами пропуска на границе с Румынией:

- Солотвино – Сигету Мармацией. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных средств до 3,5 тонн, а также легковых автомобилей и пешеходов.

- Порубное – Сирет. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных, грузовых средств, а также пешеходов.

– Дьяково – Халмеу. Разрешается пропуск пассажирского, грузового автотранспорта, пассажирских автобусов, легковых автомобилей и пешеходов.

– Красноильск – Вековую де Сус. Работает с 08:00 до 20:00. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных средств до 3,5 тонн и переход в пешем порядке.

Напомним, с 12 декабря на КПП «Ягодин-Дорогуск» заработала электронная очередь.