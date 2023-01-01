В Киеве прошел суд мужчиной, который пытался сбить вражеский беспилотник из пистолета

В Киеве прошел суд над жителем Киева, который пытался сбить беспилотник во время воздушной атаки россии. Для этого мужчина использовал травматический пистолет. Судья оправдал мужчину.

Об этом сказано в постановлении Печерского районного суда.

Известно, что мужчина стрелял с балкона своей квартиры 4 ноября. Тогда он произвел несколько выстрелов в неустановленном для этого месте, чем совершил правонарушение, предусмотренное статьёй 174 КУоАП.

Обвиняемый присутствовал на заседании суда и подтвердил, что в тот вечер увидел в небе объект, похожий на российский дрон. Тогда он решил достать свой травматический пистолет и пытался выстрелить, чтобы самостоятельно сбить дрон.

Судья постановил, что действия мужчины были совершены при крайней необходимости, ведь он пытался устранить опасность, угрожавшую жизни и здоровью людей. От его действий никто не пострадал. Поэтому согласно статье КУоАП киевлянин не подлежит административной ответственности и это дело было закрыто. Оружие мужчине также вернули.

Напомним, как США ввели санкции против иранских разработчиков дронов и ракет, использующих американские детали.