В ходе очередного обмена Украина вернула 50 защитников

В воскресенье, 8 января, прошел удачный обмен пленными. Украинская сторона вернула 50 воинов.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Отмечается, что освобожденные защитники - воины из ВСУ, ТРО, НГУ, ГНСУ, ВМС, а также ССО. В общей сложности домой вернулись 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.

«Возвращаем людей, попавших в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, ребят из Донецкого направления из-под Бахмута, а также из Киевщины, Черниговщины, Херсонщины и других регионов, где продолжались бои», - написал Ермак.

По его словам этот обмен - не последний.