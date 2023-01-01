В ГУР предположили, когда россия нанесет очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины

Представителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий предполагает, что новая атака россии на инфраструктуру Украины может быть 8 или 9 января.

Об этом Скибицкий рассказал в интервью итальянской газете Коррьере делла Сера.

По его словам, так называемое «рождественское перемирие» россии – это пропаганда. Украинская разведка фиксирует подготовку новых ударов.

«Конечно, ожидаем новых ударов. Мы хорошо знаем, какие у них перемирия, так было в 2014 году. Они ничего не значат. Это просто пропаганда. Путин лишь пытается проверить реакцию украинцев и международного сообщества. И они готовят новые бомбардировки, у нас есть информация об этом. Мы не исключаем, что в конце праздника будет новая атака», - сказал Скибицкий.

Ранее ГУР сообщило, что россия уже использовала 660 дронов-камикадзе и сейчас ожидает поставку новой партии.