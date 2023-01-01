Папа Римский приравнял матерей из Украины и россии, которые потеряли детей на войне

Папа Римский Франциск призвал молиться как за украинских, так и за российских матерей, которые потеряли своих детей на войне, начатой Кремлем.

Об этом сообщает Vatican News.

Понтифик во время своего очередного публичного выступления призвал всех вспомнить о страдающих братьях и сестрах в Украине, «где война продолжается, а люди борются без электричества и тепла, где Рождество отмечено войной».

«Напомнив, что в это время мы особенно сосредоточены на Пресвятой Матери и ее Младенце, которого она кормила и растила, он не может не думать о матерях, потерявших своих детей в этой войне, как украинских, так и российских матерях», - пишет Vatican News.

При этом он попросил молиться за тех матерей, которые потеряли своих детей - солдат с обеих сторон, напомнив, что такова трагическая цена войны.

Напомним, как Папа Римский сравнил российскую войну против Украины со спецоперацией нацистов.