Китай снял все COVID-ограничения после трех лет карантина

После трех лет жесткого карантина в связи с эпидемией COVID-19 Китай полностью упразднил все ограничения, открыв свои границы для путешественников. В часности, Китай открыл морские и наземные пересечения с Гонконгом и отменил требование для прибывших путешественников оставаться на карантине.

Об этом сообщает Reuters.

Этим решением страна демонтировала последнюю основу политики нулевого COVID-19, защитившую 1,4 миллиарда китайцев от вируса, но также отрезавшую их от остального мира.

«Я так счастлива, так счастлива, так взволнована. Я не видела своих родителей много лет», - сказала жительница Гонконга Тереза Чоу.

Длинные очереди образовались у стоек регистрации международного аэропорта Гонконга на рейсы в материковые города, включая Пекин, Тяньцзинь и Сямэнь. Гонконгские СМИ подсчитали, что сейчас там тысячи человек.

«Мои родители не в хорошем здоровье, и я не могла вернуться, чтобы увидеть их, даже когда они болели раком толстой кишки, поэтому я очень рада вернуться и увидеть их сейчас», - добавила Чоу.

Инвесторы также надеются, что открытие оживит экономику Китая стоимостью 17 триллионов долларов, которая подвергается медленному росту почти за полвека. Однако внезапное изменение политики уже спровоцировало массовую волну заражения, которая заполонила некоторые больницы и повлекла за собой сбои в бизнесе.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ предупредили, что новый штамм COVID-19 более заразен и может повлечь за собой новую волну пандемии.