Женщин-медиков обяжут становиться на военный учет с 2026 года, - Минобороны Украины

До 2026 года украинки, имеющие медицинскую специальность, не будут подлежать обязательному военному учету.

Об этом рассказала заместительница министра обороны Украины Анна Маляр, пишет NV.

– Сейчас есть изменения, касающиеся системы учета. До 2026 года даже украинки, имеющие медицинскую специальность – единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, без обязательной постановки на учет. Другие профессии – только в добровольном порядке, - сказала она.

По словам Маляр, на фронте по собственному желанию находятся около 5 тысяч женщин. В то же время, она заверила, что изменения по упрощениию системы призыва были запланированы и разработаны Генштабом еще до начала полномасштабного вторжения россии.