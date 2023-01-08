СБУ проведет в Харькове контрдиверсионные мероприятия и будет искать ДРГ

СБУ 9-10 января на территории одного из районов Харькова будет проводить антитеррористические контрдиверсионные мероприятия.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Кроме СБУ, в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств.

Целью является повышение безопасности мирного населения Харькова, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание возможных диверсионных групп.

Во время антитеррористических контрдиверсионных мер возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта.