В Николаеве остановили работу всех насосных станций водопровода - горожане на 12 часов остались без воды

В КП «Николаевводоканал» сообщают, что по состоянию на 8 часов 30 минут вынуждены остановить работу всех насосных станций водопровода.

Об этом сообщает пресс-служба.

Причина – техническая проблема на производственных подразделениях.

«Специалисты уже приступили к ремонтным работам. После успешного завершения нам понадобится ориентировочно до 12 часов, чтобы обновить водоснабжение. Сейчас вода в город еще подается, но уже с низким давлением, возможно, где-то вообще будет отсутствовать. Извиняемся за неудобства», - говорится в сообщении.