В Бразилии сторонники экс-президента штурмовали Конгресс и президентский дворец – задержаны 400 человек

В Бразилии сторонники ультраправого бывшего президента Жаира Болсонара в воскресенье, 8 января, ворвались в Конгресс страны, президентский дворец и Верховный суд. Впоследствии здания госвласти были освобождены, задержаны около 400 граждан.

Как пишет Reuters, Болсонару еще 30 октября проиграл президентские выборы левому кандидату Луису Инасио Лули да Силви. Тот был инаугурирован только 1 января. Лула да Силва выиграл их с минимальным преимуществом: 50,8% голосов против 49,2% у Болсонара.

Экс-президент распространил ложное утверждение о том, что электронная система голосования в Бразилии была подвержена мошенничеству, что породило насильственное движение несогласных с результатами выборов, пишет агентство.

Протестующие в желто-зеленой одежде ворвались в Верховный суд и Конгресс, ломая мебель. По оценкам местных СМИ, в протестах участвовало около 3 000 человек.

По меньшей мере, 400 человек были арестованы за участие в массовых беспорядках в столице Бразилии, позже сообщил губернатор федерального округа страны Ибанейс Роша.

«Мы продолжаем работать над обнаружением всех остальных, кто участвовал в этих террористических актах сегодня днем в федеральном округе. Мы продолжаем работать над восстановлением порядка», – написал он в социальной сети, добавив, что все участники беспорядков и погромов «заплатят за совершенные преступления».

Позже Рошу сняли с должности сроком на 90 дней. Суд считал, что подготовка к беспорядкам велась с ведома властей и что протестующих перевозили машинами военной полиции федерального округа, при этом сама военная полиция «не оказывала должного сопротивления, учитывая серьезность ситуации, и даже поступали сообщения о том, что некоторые полицейские покидали свои посты. ».

Для разгона протестующих полиция применяла спецсредства. Происходили стычки протестующих со стражами порядка. Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы. Правоохранители считают, что штурм зданий госвласти в Бразилиа был спланирован.

БРЕКИНГ: Болсонаро служащих перемещения в Planalto Palace, дочь executive power in Brazil pic.twitter.com/LjfcLgFDbH — BNO News (@BNONews) January 8, 2023

BREAKING: Bolsonaro supporters break in the National Congress in Brazil pic.twitter.com/EHyEbqf2FE — BNO News (@BNONews) January 8, 2023

Когда начались беспорядки, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва находился в рабочей поездке. Он объявил в городе режим ЧС и распорядился подключить федеральные силы к возобновлению порядка в столице страны. Он возвращается в Бразилиа и намерен посетить здания, где произошли погромы.

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что протесты в его поддержку с вторжениями в государственные здания и ограблениями «выходят за пределы правил».

«Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако ограбления и вторжения в общественные здания, которые произошли сегодня… выходят за пределы правил», – написал Болсонару в Twitter .

Brésil. Des bolsonaristes putschistes se dirigent vers le parlement a cri de «nettoyage général» et «renversement du Congrès». @Metropoles #Brazil pic.twitter.com/lfypim8A3t — L'important (@Limportant_fr) January 8, 2023

WATCH 🚨 Болсонаро служащие, стремящиеся к Presidential Palace in Brazil pic.twitter.com/tYfg7meMbh — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 8, 2023

Bolsonaro supporters освободили Brazil presidental palace, Конгресс, Supreme Court https://t.co/U9j75c4FQI pic.twitter.com/qBXhsQhXZM — Anthony Boadle (@AnthonyBoadle) January 8, 2023

🇧🇷⚡💥🌃 — Even at night, clashes между protesters and police continue in Brasilia. pic.twitter.com/yAPCU8eqc7 — OnePaul 🇧🇷🇺🇸 (@OnePaul87) January 9, 2023

В Соединенных Штатах заявили, что негативно относятся к попыткам взорвать демократию в Бразилии.

«Президент Байден внимательно следит за ситуацией, и наша поддержка демократических институтов Бразилии непоколебима. Демократию Бразилии не поколебает насилие», – заявил советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

«Мы осуждаем сегодняшние нападения… Применение насилия в нападениях на демократические институты всегда неприемлемо… Мы присоединяемся к призыву бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в призывах немедленно прекратить эти действия», – сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, как в Бразилии соратник президента бросил гранату в полицейскую машину.