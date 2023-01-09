На Одесчине во время учений служебная собака обнаружила снаряды времен Второй мировой войны

В воскресенье, 8 января, пограничники Подольского отряда провели специальные занятия со служебными собаками по поиску взрывчатых предметов. В результате нашли снаряд возрастом около 80 лет.

Об этом сообщает МВД.

При отработке поиска опасных предметов четырехлапая помощница Йорна сработала на место, где не было учебных закладок.

Пограничники-саперы проверили «указанное» место и обнаружили на глубине около 15 сантиметров два 152 мм артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны.

Охранники границы сразу взяли под охрану район обнаружения опасных предметов и сообщили представителям ГСЧС.

Напомним, как в Нидерландах началась «золотая лихорадка» из-за карты с сокровищами немецких нацистов.