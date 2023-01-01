В Украине растет потребление электроэнергии, превышение лимитов приведет к отключениям

По состоянию на утро 9 января потребление в Украине выросло из-за понижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели.

Об этом «Укрэнерго» сообщило в своем Facebook.

Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 4:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений.

Кроме того, остается сложной ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за значительных повреждений электросетей во время боевых действий. Кроме того, ночью россияне обстреляли один из объектов генерации на юге страны.

Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и самая мощная Запорожская АЭС.

В сообщении подчеркнули, что «Укрэнерго», производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками врага.

«Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений», - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине еще уменьшили лимиты на потребление, отключать электроэнергию будут больше.