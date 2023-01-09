Судно с украинской кукурузой село на мель в Суэцком канале

Утром, 9 января, грузовое судно MV Glory, которое везет более 65 тысяч тонн кукурузы из Украины в Китай, села на мель в египетском Суэцком канале.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на обслуживающую канал компанию.

Отмечается, что инцидент произошел вблизи Кантара в провинции Суэцкого канала Исмаилия. Пвлияло ли это на движение по каналу на данный момент неизвестно.

«Фирма сообщила, что три канальных буксира пытались сдвинуть судно. Официальные лица не сообщили подробностей о том, что вызвало аварию. Часть Египта, включая его северные провинции, в воскресенье, 8 января, пережила волну плохой погоды», - говорится в сообщении.

При этом данные спутникового отслеживания, проанализированные Associated Press, показали, что Glory находится на однополосном участке Суэцкого канала к югу от Порт-Саида на Средиземном море.

Позже Leth Agencies опубликовала графику, свидетельствующую, что Glory стоит напротив западного берега канала по направлению к югу, а не поперек канала, добавляет «Радио Свобода».

Издание напоминает, что это не первое судно, севшее на мель на критически важном водном пути.

Похожая ситуация произошла в марте 2021 года, когда большой контейнеровоз Ever Given под панамским флагом врезался в берег на однополосном участке канала, перекрыв водный путь на шесть дней. Блокировка создала огромную пробку, которая для глобальной торговли вызывала потери на сумму 9 миллиардов долларов в день.

Напомним, как в сентябре 2022 года движение в Босфорском проливе оказалось заблокировано – на мель сел сухогруз, шедший из Украины.