В Минцифре заверили, что не будут присылать повестки через «Дію»

Новый порядок взятия на военный учет не предполагает, что повестки будут поступать через «Дію».

Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник, передает The Village Украина.

«Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через «Дію» . В нашем плане работы пока нет таких задач», – комментирует Мстислав Баник.

Согласно постановлению Кабмина, в «Дії» должен появиться новый сервис – электронный военный билет. Как его будут внедрять и как будет работать сервис, пока не рассказывают. В Минцифры добавляют, что еще много моментов нужно доработать вместе с Министерством обороны Украины.

«Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предполагают возможность их внедрения онлайн в «Дії». Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно приоритетное решение», – добавляет Мстислав Баник.

Напомним, что Кабмин утвердил новые правила военного учета призывников.