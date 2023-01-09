Прага передала Николаеву 226 дизельных обогревателей и 8 генераторов – их будут использовать в пунктах несокрушимости и коммунальных учреждениях

Муниципалитет Праги по запросу КП «Николаевэлектротранс» получил 226 дизельных обогревателей и 8 генераторов.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Дизельные обогреватели город сможет использовать в пунктах несокрушимости и пунктах обогрева. Они мобильны и способны нагреть большие помещения.

«Генераторы мощностью 7,5 кВт будут распределены по коммунальным заведениям города для обеспечения их бесперебойной работы при отключении электроэнергии. Спасибо нашим друзьям за помощь и поддержку Николаева!» – говорится в сообщении.