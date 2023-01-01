В Николаеве поздравили первого именинника по программе «Дети Героев», - Замазеева

В Николаеве поздравили первого именинника с днем рождения по программе «Дети Героев».

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

“Макарчику исполнилось два года. Его отец защищает нашу страну в рядах ВСУ. Команда фонда "Светлые дела" сделала все, чтобы порадовать мальчика. Макарчик хотел, чтобы его поздравил военный – так и случилось! А мы уже готовимся к новым поздравлениям, потому что заявок поступает немало”, - рассказала она.

Суть программы «Детки героев»: если вы защищаете наше государство и не можете лично поздравить своего малыша – звоните по номеру 0800 500 320 и команда «Светлых дел» поможет вам.

Каждое поздравление будет индивидуальным и неповторимым – мы подготовим подарок с учетом пола, возраста и, конечно, пожеланий вашего сына или дочери. Программа действует жителям Николаевской области.