«Русский военный корабль, иди на х...й»: В Украине назвали фразу 2022 года

Словарь современного украинского языка и сленга «Мислово» озвучил фразу года. Ею стали известные слова украинского защитника острова Змеиный «Русский военный корабль, иди на х...й».

Об этом говорится на сайте словаря.

«Выражение, по сути, является ремейком украинской национальной идеи, сформулированной Лесем Подервянским еще в 2014 году: «Отъ...битесь от нас». Широчайшее использование этого и других ненормативных выражений всеми слоями общества демонстрирует трансгрессию общественных норм, характерную для войны», – прокомментировали составители словаря.

Также в словаре рассказали о других претендентах на звание слова года. Среди них:

«Добрый вечер, мы из Украины!»;

«катастрофа»;

«беженцы/переселенцы»;

«ВСУ»;

«волонтер, доброволец»;

«геноцид, террор»;

«помощь».

Напомним, в 2021 году оксфордский словарь английского языка избрал «vax» (вакцина или вакцинация) словом года.