Николаевводоканал завершил ремонт и до завтрашнего утра возобновит водоснабжение

Николаевводоканал по состоянию на 16.30 устранил техническую проблему на производственных подразделениях предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Ориентировочно в течение 12 часов в городе уже будет восстановлено централизованное водоснабжение", – говорится в сообщении.

Отметим, что восстановление водоснабжения следует ожидать сегодня вечером или завтра утром. Во избежание гидравлических ударов (и аварий на сетях) сначала выпустят воздух из сети, а затем постепенно ее наполнят и подадут воду в дома.