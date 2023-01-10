В Украине сократили срок получения страховых средств по больничным

В Украине сокращено с 10 до 3 дней время, в течение которого работодателям по поданым заявлениям-расчетам должны поступать страховые средства для выплаты больничных.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Если ранее Фонд социального страхования Украины перечислял денежные средства работодателям в течение 10 дней после поступления заявления-расчета, то Пенсионный фонд Украины должен осуществлять такое финансирование в течение 3 дней после поступления заявления-расчета.

В Минсоцполитики подчеркнули, что форма заявления-расчета осталась неизменной. Отмечается, что также не изменились и условия осуществления выплат работникам по больничным.

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», оплата больничных производится работодателем, как это было и раньше: 5 дней за счет собственных средств, начиная с шестого дня – за счет страховых средств. В случае больничных в результате несчастного случая на производстве – с 18-го дня нетрудоспособности.