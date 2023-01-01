В Украине продолжает увеличиваться дефицит электроэнергии

По состоянию на 10:00 10 января потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром в большинстве регионов. Также возросло потребление промышленностью и бизнесом, привычным для рабочего дня. В результате вырос дефицит мощности, в том числе и в ночные часы.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00. К сожалению, во многих областях лимиты уже превышены, поэтому для сохранения стабильной работы энергосистемы используются аварийные отключения.

Также в отдельных регионах из-за неблагоприятных метеоусловий (порывистый ветер) есть повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы.

В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей из-за высокой активности боевых действий.

«Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии», – отметили в «Укрэнерго».

Отмечается, что «Укрэнерго», производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками врага.

Граждан просят разумно потреблять электроэнергию, пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений.