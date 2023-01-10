Армения отказалась проводить учения ОДКБ в 2023 году

Министерство обороны Армении сообщило ОДКБ, что Ереван не считает целесообразным проводить в стране военные учения организации.

Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции, сообщает News.am.

«Министр обороны Республики Армения письменно проинформировал объединенный штаб ОДКБ, что мы не считаем целесообразным проведение таких военных учений на территории Республики Армения в этой ситуации. В этом году эти военные учения не состоятся», - сказал Пашинян.

Комментируя сообщения о том, что Армения поставила россии ультиматум относительно того, что если Лачинский коридор не будет открыт до 10 января, Армения выйдет из ОДКБ, Пашинян ответил, что считает язык ультиматумов с «партнерами» неуместным.



«Я не считаю, что мы должны говорить с нашими партнерами на языке ультиматумов. То, что мы должны сказать об этой ситуации, уже было сказано, и, по большому счету, добавить нечего».

Известно, что этом году «миротворческие» учения ОДКБ «Нерушимое братство» должны были состояться в Армении. Эти учения являются командно-штабными, в них задействованы «миротворческие контингенты» всех шести стран ОДКБ.

Напомним, как в ноябре в Ереване протестовали против визита путина и ОДКБ.