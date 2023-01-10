Россия понимает, что проигрывает, поэтому активно строит оборонительные сооружения, - украинская разведка

Россия планирует очередную волну мобилизации с целью захвата новых территорий Украины, а также укрепляет уже оккупированные позиции, потому что боится наступления ВСУ.

Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Черняк.

По его словам, россия все также хочет захватить новые территории, при этом «понимает, что проигрывает».

«Они понимают, что проиграют, и доказательством этого могут быть строительство фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях: в Запорожской области, на юге оккупированной Херсонщины, так и на севере Крыма. То есть они четко понимают, что там им нужно будет вести боевые действия, и они уже там строят оборонительные сооружения», – сказал Черняк.

Представитель разведки отметил, что мобилизация, которую, по данным ГУР МО Украины, россия должна объявить 15 января, не помешает украинским военным проводить наступательные операции.

Андрей Черняк добавил, что раскрывать точных планов по украинскому наступлению пока нельзя, однако по его словам, «есть задача Верховного Главнокомандующего и есть планы Вооруженных сил по освобождению территорий Украины».

Напомним, что ранее в ГУР заявили, что новомобилизованных россиян собираются использовать в наступательных операциях весной и летом.