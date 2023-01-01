Николаев отправил Очакову две фуры с OSB-плитами, для ликвидации последствий ракетного удара

Во вторник, 10 января, от Николаевской областной военной администрации были отправлены два грузовика листов OSB для помощи пострадавшим жителям города Очаков.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Так, в громаду было передано 600 листов OSB, площадью 1875 кв. Кроме того, общине оперативно передаются строительные материалы – шифер, пленка, плиты.

«Это позволит удовлетворить первоочередную потребность для закрытия выбитых окон и поврежденных кровель», - уточнил глава ОВА.

По словам Кима, помощь прежде всего будет предоставляться на объекты критической инфраструктуры. В частности, больницу. Также для Очакова готовится помощь города Николаева.

«Все силы и средства направлены на устранение последствий обстрела города и соседних общин. Работаем дальше», - добавил он.

Напомним, что днем 9 января жители Николаева почувствовали ударную волну, однако звука взрыва в областном центре слышно не было. Позже выяснилось, что оккупанты нанесли удар по городу Очаков. В результате взрыва было ранено 15 человек, среди которых ребенок двух лет. По данным ОП повреждения получили более сотни домов.

На следующий день Виталий Ким рассказал, что оккупанты ракетами поразили забетонированный «могильник» боеприпасов периода Второй мировой войны.