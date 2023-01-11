Антитела лам используют для создания лекарства против COVID-19

Биотехнологическая компания ExeVir (Бельгия) разрабатывает методы лечения на основе нанотел для борьбы с инфекциями. Используя свою технологическую платформу для ламовых антител (VHH), компания стремится генерировать антитела для профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

О том, что антитела ламы могут помочь в борьбе с коронавирусом, еще в 2020 году доказали неврологи из Национального института здравоохранения США, пишет «Медиаправда».

Американские эксперты Национального института неврологических расстройств и инсульта NIH (NINDS), Томас Эспарза и доктор Дэвид Л. Броуди уже много лет изучают возможность использования антител в диагностике заболеваний головного мозга. Пандемия COVID-19 побуждала их к поиску антител, эффективных в борьбе с коронавирусом.

Исследователи обратили внимание на антитела лам. Как известно, иммунная система верблюдов, лам и альпаков производит наноантитела в 10 раз легче, чем большинство антител людей. Именно эти наноантитела реагируют на антигены.

«Белок коронавируса SARS-Cov-2 действует как ключ, открывающий дверь некоторых клеток. Он прикрепляется к рецептору ACE2, который находится на поверхности. Наш метод выделения наноантитела блокирует инфекцию, прикрепляясь к шпилькам этого белка», — объяснил Томас Эспарц.

Ученые пришли к такому выводу, после того как в течение 28 дней пять раз вакцинировали ламу по имени Кормак изолированными коронными белками SARS-CoV-2. За это время организм выработал 13 типов антител. Наиболее эффективным из них оказался NIH-CoVnb-112. По словам исследователей, он связывается с корневым белком в 2–10 раз сильнее других антител. Благодаря этому было доказано, что полученная NIH-CoVnB-112 ламы может блокировать инфекцию с использованием ACE2 рецепторов человека.