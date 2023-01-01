ISW: Украинская армия имеет успех возле Кременной

По данным Института изучения войны, россию беспокоят заметные успехи ВСУ и готовности возобновить наступление на Лиманском участке фронта. В частности, ISW уже отмечает наступление на линии Сватово-Кременная и достижения там определенных успехов.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете от 9 января.

Так, 8 и 9 января ВСУ успешно отбили атаки на Стельмаховку, что в 15 км северо-западнее Сватового. Кроме того, россияне 8 и 9 января продолжили ограниченные наземные атаки в районе Кременной, чтобы восстановить утраченные позиции.

«Украинский генеральный штаб заявил, что российские войска атаковали районы Макеевка (22 км северо-западнее Кременной), Белогоровка (10 км южнее Кременной) и Краснопоповка (6 км севернее Кременной)», — говорится в отчете ISW.

ISW также ссылается на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая, который заявил 8 января, что в Кременной идут ожесточенные бои и что российские войска перебросили в этот район несколько десантно-штурмовых батальонов и тяжелую технику для удержания линии обороны. При этом к западу от Кременной ВСУ удалось добиться определенных успехов.

По информации аналитиков, даже российские пропагандисты уже знают, что ВСУ готовятся возобновить наступление на Лиманском участке фронта.

«Российский военкор 9 января предупредил, что украинские войска готовятся к возобновлению наступления на Лиманском участке к западу от Кременной и концентрируют технику в районе Терного (15 км к западу от Кременной). Боевые кадры с геолокацией показывают дуэль между российскими и украинскими танками к юго-западу».

«Диброва, указывающая на то, что украинские войска, вероятно, добились успехов в лесном массиве к западу от Кременной, российские источники продолжали обсуждать действия украинской разведки в этом районе юго-западнее Кременной, особенно в лесных массивах вдоль линии Серебрянка-Григорвика. 10 км к югу от Кременной", - говорится в отчете ISW.

Напомним, что вместе с этим в ISW сообщили, что Пригожин использует сообщение о Соледаре для укрепления репутации «Вагнера».