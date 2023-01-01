«Иди домой»: Ученые расшифровали древнерусскую грамоту XII в., написанную на свинцовой пластине

Украинские археологи совместно с лингвистами расшифровали древнерусскую грамоту XII века, написанную на пластине из свинца, которую нашли в прошлом году в Хмельницкой области.

Об этом сообщил украинский археолог Тимур Бобровский на своей фейсбук-странице, пишет издание ШоТам.

Осенью 2021 года архитектурно-археологическая экспедиция НАН Украины в городе Полонном на Хмельнитчине, раскапывая захоронения послемонгольских времен, нашла грамоту.

Это был небольшой кусочек свинца, свернутый в пять оборотов, внешнюю поверхность которого покрывала трехстрочная надпись.

Возникла гипотеза, что находка является свинцовой грамотой – своеобразным письмом древнерусского времени. До сих пор, в отличие от сотен берестяных грамот, свинцовых было найдено только две (обе в Новгороде).

После консультаций Тимур Бобровский расшифровал текст грамоты так:

«Громота от Хитра и до Мича, и до Гирла: вдвоем собрав в кучу скот, но без Мича веди в Киев. Грамота к Мичу: а мать болеет (а Дорожно писал, но тебе не отдал), так что иди домой».

Археолог предположил, что грамота – это письмо древнерусского хозяина по имени Хитр к своим рабочим или младшим родственникам Мича и Гирла. В письме хозяин Хитр дает распоряжение Гирлу собрать скот и отогнать его в Киев. А в обращении к Мичу хозяин рассказывает о болезни матери Мича и неполученном письме от Дорожа и приказе возвращаться домой.

Пленное, впервые упоминаемое в летописи 1169 года, было типичным древнерусским городом. С северо-востока к нему прилегало поселение городских ремесленников, промышленников и купцов.