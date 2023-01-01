Николаев получил десять буржуек для детских домов

Николаеву передали десять чугунных печей (буржуйки) для отопления детских домов семейного типа.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Печи были переданы городу в рамках программы экстренной помощи SOSДЕТИ.

Половину буржуек уже отдали в николаевские семьи. Другую часть вскоре передадут семьям, наиболее нуждающимся в них.

«Спасибо БО «СОС Детские Городки Украина» за оказанную помощь!», - добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что к началу отопительного сезона жителям Николаевщины планируют раздать больше 3 тысяч буржуек.