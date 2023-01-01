Бренд одежды H&M планирует открыть магазин в метавселенной и принимать криптовалюту

Шведская компания H&M, торгующая одеждой, представила концепцию виртуального магазина, который будет размещаться в метавселенной CEEK City. Посетители смогут гулять по нему и покупать модные вещи, не выходя из дома.

Пока это только концепция, сообщается в твите CEEK City. Однако компании ведут переговоры о возможном сотрудничестве.

Магазин будет принимать криптовалюту CEEK, являющуюся внутренней валютой одноименной метавселенной на основе VR. И одежда в этом магазине будет, конечно же, только цифровая. Посетители смогут приобрести виртуальные вещи от H&M для своих аватаров в метавселенной.

Если такой магазин все же появится, то H&M станет первым розничным магазином одежды в метавселенной.

На видео, опубликованном CEEK City, можно увидеть гигантский магазин H&M со стеклянными стенами и переулками, украшенными манекенами. В виртуальном магазине расположены ряды одежды и аксессуаров – вещей великое множество.